Перед премьерой «Капитана Марвел» на актрису Бри Ларсон, исполнившую главную роль, начались массированные нападки. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes ещё до выхода картины в прокат появилось свыше 60 тысяч отзывов — это больше, чем отзывов на «Войну бесконечности» за всё время. Более того, на YouTube стало появляться всё больше негативных роликов по отношению к Ларсон от видеоблогеров.

Причиной критики стали вырванные из контекста слова актрисы из интервью. Вот как оно звучит:

Около года назад я начала больше обращать внимание на то, как проходят мои дни общения с прессой, а также на то, как критики обозревают фильмы. Я заметила, что подавляющее большинство журналистов — белые мужчины. Я поговорила с доктором Стэйси Смит из Annenberg Inclusion Initiative в Университете Южной Калифорнии, которая провела исследование, подтвердившие мои наблюдения. После этого я решила сделать мои пресс-дни более инклюзивными.

Актриса отмечала, что у «цветных» женщин было меньше возможностей в области киножурналистики. Вместе с тем, Ларсон подчеркнула, что «не испытывает никакой ненависти к белым мужчинами».

Говорю ли я, что я ненавижу белых мужчин? Нет. Но если вы снимаете фильм о темнокожих женщинах, шанс, что темнокожая женщина посмотрит его и напишет рецензию, невероятно низок.

Чтобы отсеять нападки, YouTube исправил работу алгоритма поиска и рекомендаций, который начал давать приоритет роликам официальных изданий вроде Entertainment Weekly и Wired.

Было Стало

А Rotten Tomatoes удалили более 54 тысяч отзывов — из того числа, которые были написаны ещё до премьеры. Тем не менее пользовательский рейтинг фильма на агрегаторе по-прежнему один из самых низких — 58% на момент публикации заметки (днём ранее он составлял 34%). В прошлом антирекорд принадлежал «Невероятному Халку» с рейтингом в 70%.

«Капитан Марвел» за первый уик-энд собрала в мировом прокате 455 миллионов долларов при бюджете в примерно 150 миллионов. Среди комикс-адаптаций картина показала второй результат после «Войны бесконечности», у которой было 640,5 миллиона по миру за выходные.