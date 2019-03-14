«Капитан Марвел»: сцены после титров, пасхалки и камео Стэна Ли

Капитан Марвел наконец-то появилась в киновселенной Marvel. Как и надеялись фанаты, решение рассказать о событиях, которые происходили более чем за десять лет до создания Мстителей, привело к массе отсылок и пасхалок, и некоторые с первого взгляда не распознать. Соберём их все?

Осторожно, спойлеры! Внимание: ниже много спойлеров к фильму! Мы даже перескажем сцены после титров!

Первая сцена после титров

В сценах после титров Marvel часто показывают фрагменты из будущих проектов. Так вышло и с «Капитаном Марвел»: мы увидели сцену из «Мстителей: Финала». Выжившие Мстители пытаются разобраться с пейджером, который вызвал Капитана Марвел в конце «Войны бесконечности», и вдруг на их базе появляется Кэрол Денверс и спрашивает, где же Фьюри.

К этой эпичной сцене остаются вопросы. Например, почему Кэрол пропустила большую часть Войны бесконечности и почему её не вызывали в других кризисных ситуациях — скажем, во время битвы за Нью-Йорк? Неужели уничтожить Манхэттэн ядерными ракетами было разумнее, чем попытаться позвать на помощь Капитана Марвел?

Вторая сцена после титров

В фильме есть ещё одна сцена после титров, о которой следует упомянуть. Она объясняет, как Щ.И.Т. завладел Тессерактом: после окончания фильма Гуся, которая ранее поглотила Тессеракт, возвращает его, вытошнив Камень Космоса прямо на стол Фьюри.

Когда Фьюри вернулся в кабинет, он наверняка был крайне удивлён. А через некоторое время проект «Пегас» вновь продолжил исследование Тессеракта.

Камео Стэна Ли

«Капитан Марвел» — первая картина киновселенной после смерти иконы комиксов Стэна Ли, а потому в фильме больше отсылок к Ли, чем обычно. Первая из них — открывающие титры, в которых вместо традиционного монтажа с участием персонажей киновселенной появляются различные кадры и видео со Стэном.

Не обошлось и без стандартного камео. Создатель супергероев Marvel появился в фильме в роли пассажира электрички, в которой Кэрол Дэнверс преследовала скрулла. В этой сцене Ли читает сценарий «Лоботрясов» Кевина Смита, где Стэн сыграл самого себя, — и это не случайно. Этот фильм вышел в 1995 году — в том же, в котором происходят события «Капитана Марвел».

Высший Разум

К сожалению, у фильма не было возможности глубоко погрузиться в историю империи Крии. Особенно фанаты были разочарованы малозаметными ролями Кората и Ронана, которого мы видели ранее в «Стражах Галактики». Однако те небольшие фрагменты из жизни Крии, которые мы увидели, были показаны вполне аутентично — за одним более чем логичным исключением.

В комиксах Высший Разум выглядит как массивная уродливая голова со множеством глаз. В фильме все видят лидера Крии по-своему: каждому Высший Разум является в виде человека, которым тот больше всего восхищается. В одной из удалённых сцен к фильму становится известно, кем восхищается Йон-Рогг, который предпочитает не распространяться на эту тему. Ответ прост: персонаж Джуда Лоу видит самого себя.

«Парни что надо»

На первый взгляд кажется, что фильмы в магазине видеопроката, куда попадает Кэрол, выбраны лишь по времени выхода, но это не совсем так. До того как стать супергероиней, Кэрол была военной лётчицей. Неудивительно, что в «Капитане Марвел» есть отсылка к «Парням что надо». Это исторический фильм про первых американских астронавтов — Чарльза Йегера, Алана Шепарда, Джона Гленна и других лётчиков-испытателей ВВС, чей девиз был «выше, дальше, быстрее».

Фильм был стёрт из памяти Кэрол вместе с другими воспоминаниями о Земле, но наверняка она видела его и знала историю астронавтов. Так что момент, когда Дэнверс поднимает кассету с фильмом и рассматривает её, мог помочь ей вспомнить, кем она была до катастрофы.

Камео Келли Сью Деконник

Конечно, в фильме нельзя было обойтись без камео Деконник, постоянного автора комиксов о Капитане Марвел, на которых во многом основан фильм. По словам Кевина Файги, который пригласил Деконник на съёмки в качестве консультанта, работы Келли во многом послужили источниками вдохновения при создании фильма.

Камео легко пропустить: через несколько минут после сцены в вагоне Кэрол выходит из поезда, и первый пассажир, которой проносится мимо Дэнверс в надежде успеть на поезд, — именно Деконник.

Инициатива «Защитник»

В одной из сцен становится понятно, что Фьюри назвал команду супергероев Мстителями в честь позывного Кэрол Дэнверс. Но раннее название — «Защитник» — тоже отсылка.

Это прозвище солдата Крии, впоследствии ставшего одной из версий Капитана Марвел. Нох-Варр был представителем дипломатической группы Крии, которая попала в катастрофу и оказалась брошена на Земле. Через некоторое время Нох-Варр стал супергероем и начал называть себя Капитан Марвел, Марвел Бой — и Защитник.

Флеркен

Для большинства обычных зрителей кошка по имени Гуся — это просто кошка, а страх Талоса и остальных скруллов перед ней кажется смешным. Однако те, кто читал недавние комиксы про Капитана Марвел, в частности кроссовер со Стражами Галактики, знали тайну Гуси. На самом деле это не обычная кошка, а крайне опасный и враждебный к скруллам флеркен.

К концу фильма становится понятно, почему доктор Лоусон держала на базе флеркена. Она знала, что Крии рано или поздно объявятся, и надеялась, что Гуся сможет дать отпор врагам.

Венди Лоусон, она же Мар-Велл

В комиксах Мар-Веллом звали первого Капитана Марвел, который впоследствии передал свои силы Кэрол. Он был капитаном имперской полиции Крии, которого отправили следить за прогрессом землян в освоении космоса. На Земле он носил псевдоним Уолтер Лоусон. Йон-Рогг, начальник Мар-Велла, ревновал к нему медика Уну, пытался подставить его и даже убить. Со временем Мар-Велл перешёл на сторону Земли и стал её защитником, а империя Крии объявила его предателем.

В фильме историю и пол Мар-Велла поменяли. Это имя получила отступница Крии, живущая на Земле под именем доктора Венди Лоусон и обладающая доступом к секретным технологиям. Лоусон хотела использовать их, чтобы найти скруллам новый дом. Также именно в облике Мар-Велл Кэрол Денверс является Высший Разум.

Проект «Пегас»

Учитывая, сколько лет прошло с тех пор, когда нам впервые рассказали об инициативе Ника Фьюри, и как сильно изменилась киновселенная в целом, немудрено забыть, что проект «Пегас» был представлен в первой части «Мстителей». Это была сверхсекретная исследовательская группа, работавшая над изучением Тессеракта под наблюдением Фьюри. Как мы теперь знаем, проект был основан Мар-Велл для создания технологии, способной дать Скруллам родной мир вне досягаемости империи Крии.

Обвинители

Впервые Ронан Обвинитель появился в первых «Стражах Галактики». Но официальное звание Ронана там даже не упоминается — он описан как отступник, покинувший империю Крии.

В «Капитане Марвел» у Ронана было мало экранного времени, и всё же фильм помог узнать немного больше о персонаже. Подробно рассказывая о миссии «Звёздной силы» на планете Торфа, Йон-Рогг заявляет, что сначала планета подвергнется бомбардировке со стороны «Обвинителей». Оказывается, что «Обвинителями» назывались как тяжёлые военные корабли Крии, так и их командиры.

«Звёздная сила»

Ещё в трейлерах были намёки на появление отряда «Звёздная сила». В комиксах так называлась группа суперзлодеев Крии, модицифированных, чтобы стать ещё сильнее и смертоноснее.

Их история в фильме в целом соответствует канону, но с некоторыми удачными изменениями. Вместо костюмов из комиксов они носят униформу солдат Крии, а их имена изменены для большего соответствия культуре и языку расы: Атлас стал Атт-Ласом, Доктор Минерва — Минн-Эрвой, а Брон-Чар, Корат и Йон-Рогг гармонично дополняют список.

Мария «Фотон» Рамбо

В фильме у Марии Рамбо, подруги и коллеги Кэрол, был позывной «Фотон». Это не случайный выбор: в комиксах спустя годы этот псевдоним взяла себе её дочь Моника, которая тоже какое-то время побыла Капитаном Марвел. Пока неизвестно, появится ли взрослая Моника в грядущих фильмах киновселенной, но это вполне вероятно.

При подготовке статьи использовался материал ScreenRant