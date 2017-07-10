Отели капсульного типа для японцев уже не новинка, а удобный и сравнительно дешевый вариант размещения. Однако новый подобный отель, который открылся в Сиднее, пронизан духом научной фантастики. Капсулы в нем похожи на то, что мы видели в «Пятом элементе» и Deus Ex.

Появление этого отеля вызвано тем, что в Сиднее сейчас существует реальная проблема с недвижимостью.

Капсульные отели становятся единственным вариантом для путешественников-одиночек. Цена базовой капсулы за сутки составляет всего 55 австралийских долларов (около 2500 рублей), что сравнимо с ценами на хостелы в Сиднее. Все капсулы в «Капсульном отеле» оборудованы «умными» телевизорами, розетками и Wi-Fi.

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