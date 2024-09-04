В сиквеле «Бэтмена» не будет фантастики

Мэтт Ривз в одном из интервью рассказал, что работа над сценарием сиквела «Бэтмена» почти завершена.
По словам режиссера, во втором фильме авторы вновь хотят сделать историю приземленной, без фантастических элементов, чтобы Готэм ощущался как реальный город. Поэтому некоторые персонажи точно не появятся.
Да, персонажи вроде Призрака джентльмена точно не подходят нам, мы хотим придать некоторым фантастическим героям больше веса в реальном мире.
Также Ривз отметил, что в продолжение заглянет Пингвин. Однако насколько большую роль он сыграет, пока непонятно.
Напомним, 19 сентября выйдет сериал про Пингвина. А премьера сиквела «Бэтмена» намечена на конец 2026 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.