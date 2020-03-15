В образце янтаря из Мьянмы китайские учёные обнаружили останки миниатюрного животного — пернатую голову существа, похожего на колибри. Судя по возрасту янтаря, оно жило примерно 99 миллионов лет назад. Это самый маленький динозавр из всех, что известны современной науке. Длина его тела не превышала 6 сантиметров — даже меньше, чем у колибри, — вес составлял примерно два грамма. Тем не менее, он был хищником.

Компьютерная томография показала, что у динозавра были крупные глаза, расположенные по бокам черепа, — что нехарактерно для современных хищников, — и острые зубы, по 30 штук на каждой челюсти. За это ему дали название Oculudentavis (Oculudentavis khaungraae) — с латинского примерно переводится как «глазастая и зубастая птица». Судя по всему, он вёл дневной образ жизни и охотился на беспозвоночных, в том числе на летающих насекомых.

Как отмечают учёные, размер существа и его возраст подразумевают, что уменьшение птиц в размерах произошло раньше, чем считалось до этого.

Oculudentavis khaungraae жил в мезозойскую эру, в одно время с другими, более крупными динозаврами. Однако их останки разлагаются гораздо быстрее. Янтарь — одна из немногих инертных сред, способных сдерживать разложение на протяжении десятков миллионов лет, она сохраняет даже мягкие ткани. Так что, если бы маленький хищник много-много лет назад не влип в смолу, мы могли бы никогда не узнать о существовании целого вида динозавров.

Статья о первичном изучении Oculudentavis khaungraae опубликована в журнале Nature.