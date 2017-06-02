В 2020 году студия Ghibli откроет свой парк, который будет основан на популярном аниме «Мой сосед Тоторо». Сохранится и главная тема мультфильма — уважение к природе. Посетители смогут любоваться цветами и деревьями в течение всех четырех сезонов.

По словам губернатора префектуры Айти Хидэаки Оомуры, парк займет площадь в 200 гектаров.

Правительство префектуры также сообщило, что будет искать партнеров для создания аттракционов, основанных на остальных работах режиссера. На месте, где будет располагаться парк, уже стоит копия дома из «Моего соседа Тоторо», оставшаяся там после Экспо-2005.

Находиться тематический парк будет в городе Нагоя.