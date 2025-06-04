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«Вдруг ты просто симуляция?» — вышло демо российского мистического триллера «АСПИС»

Дмитрий Кинский
4 июня 16:18
157
1 минута на чтение
Инди-студия Dream Wire Games выпустила двухчасовую демоверсию мистического триллера «АСПИС».
Действие игры разворачивается в альтернативном СССР 1989 года, а в центре сюжета оказывается ученый-кибернетик Андрей, который вызывается добровольцем для тестирования системы виртуальной реальности.
«АСПИС» сочетает в себе элементы адвенчуры, головоломок и шутера. Игрокам предстоит исследовать сразу три измерения: реальный мир, мир душ и мир грез.
Когда состоится полноценный релиз, пока непонятно.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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