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    «Весь мир будет нашим» — первый трейлер второго сезона «Колеса времени»

    19 июля 2023
    Фото аватара
    19.07.2023
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    «Весь мир будет нашим» — первый трейлере второго сезона «Колеса времени»

    Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер второго сезона «Колеса времени», в основу которого легла вторая книга Роберта Джордана под названием «Великая охота».

    Напомним, что роль Мэта Коутона теперь исполняет ирландский актер Донал Финн вместо Барни Харриса.

    Шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»). Также авторов консультирует Брендон Сандерсон, написавший последние три книги цикла по черновика Джордона.

    Премьера состоится 1 сентября

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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