«Весь мир будет нашим» — первый трейлер второго сезона «Колеса времени»

Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер второго сезона «Колеса времени», в основу которого легла вторая книга Роберта Джордана под названием «Великая охота».
Напомним, что роль Мэта Коутона теперь исполняет ирландский актер Донал Финн вместо Барни Харриса.
Шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»). Также авторов консультирует Брендон Сандерсон, написавший последние три книги цикла по черновика Джордона.
Премьера состоится 1 сентября
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.