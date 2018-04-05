У наших друзей на YouTube-канале «Игромания Кино» вышел новый выпуск еженедельной передачи «Новости кино», которую мы делаем вместе с «Игроманией». В этих роликах рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов, а также смотрим новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.

Из этого выпуска НОВОСТЕЙ КИНО вы узнаете: какую новую профессию освоит Роберт Дауни-младший, какой получилась первая серия «Возвращения в Простоквашино», чем занимается режиссёр «Тор: Рагнарёк» и многое другое. А ещё мы посоветуем, что посмотреть на этой неделе, и посчитаем, какие фильмы собрали в прокате самую большую кассу.

Содержание НОВОСТИ КИНО Конкурс для начинающих режиссёров и сценаристов

Режиссёр «Тор: Рагнарёк» снимет комедию про Гитлера

Роберт Дауни-младший нашёл себе новую профессию

Теперь мы знаем список самых прибыльных и самых убыточных фильмов прошлого года НОВОСТИ СЕРИАЛОВ Netflix снимет фильм по недописанной книге

«Противостоянию» Стивена Кинга дадут ещё один шанс

Первая серия «Возвращения в Простоквашино» уже в сети ТРЕЙЛЕРЫ «Мира Дикого Запада» – Сезон 2

«Тайна дома с часами»

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ «Гоголь. Вий»

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

«Жажда смерти» КАССОВЫЕ СБОРЫ ЦИТАТА

Прошлый выпуск Видео: новости кино, 21 марта Возвращаемся с нашей еженедельной передачей про новости кино и сериалов!