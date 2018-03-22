И мы вновь начинаем публиковать на сайте выпуски еженедельной передачи «Новости кино»! Над ней мы работаем вместе с коллегами из «Игромании». В этих роликах рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов, а также смотрим новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.

Из этого выпуска НОВОСТЕЙ КИНО вы узнаете: какие известные режиссёры хотят снимать фильмы по комиксам, Генри Селик вновь работает над кукольным мультфильмом, «Рика и Морти» не продлили на четвёртый сезон и многое другое. А ещё мы посоветуем, что посмотреть на этой неделе, и посчитаем, какие фильмы собрали в прокате самую большую кассу.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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