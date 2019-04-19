«ВКонтакте» повторит щелчок Таноса из «Войны бесконечности». Администрация соцсети рассказала об акции, в рамках которой забанит страницы половины участников на 15 минут. Чтобы присоединиться к флэшмобу, достаточно подтвердить участие в приложении. Акция стартует 24 апреля в 14:00 по московскому времени. В этот день фильм выйдет в Австралии и других странах.

Как отмечается в пресс-релизе, первоначально идею запустило сообщество «Лентач», а затем её решили расширить на всех пользователей соцсети.

В прошлом году подобную акцию провели на сабреддите «Танос не сделал ничего плохого» (Thanos did nothing wrong). Тогда администрация заблокировала аккаунты половины участников флэшмоба до начала премьеры четвёртых «Мстителей». В честь флэшмоба актёр Джош Бролин снова щёлкнул пальцами.

В российский прокат фильм начнёт выходить с 29 апреля.