9 июля на популярном форуме Reddit забанят примерно 300 тысяч пользователей. Это половина сообщества под названием «Танос не сделал ничего плохого» (Thanos did nothing wrong), участники которого убеждены в правильности поступков главного антагониста «Войны бесконечности».

В начале июля участники этого сообщества решили провести эксперимент и узнать, каково это — быть развеянными Таносом. Для этого они решили забанить половину сообщества. Пользователь с ником The-Jedi-Apprentice попросил участников проголосовать — если бы набралось 60 тысяч голосов, половину участников действительно бы забанили. В итоге пост набрал 152 тысячи голосов.

Администрация сайта сначала сопротивлялась этой идее, но все-таки разрешила массовый бан. The-Jedi-Apprentice получил в своё распоряжение специального бота, который автоматически забанит ровно половину сообщества. Под бан точно не попадут «наблюдатели» — так на Reddit называют пользователей, которые не пишут посты.

8 июля один из режиссёров «Войны бесконечности» Джо Руссо опубликовал в сообществе видео, на котором исполнитель роли Таноса Джош Бролин щёлкает пальцами. Однако, каким бы символичным ни был жест, бана после него не последовало.

Ready…and…#redditsnap #nakedthanos A post shared by Josh Brolin (@joshbrolin) on Jul 8, 2018 at 10:09am PDT

Произойдет массовый бан 9 июля, однако точное время держится в секрете. Снять его планируют после премьеры «Мстителей 4». Сейчас в сообщество состоит более 600 тысяч пользователей.

Забанненые не смогут ничего писать только в этом сообществе, остальной Reddit по-прежнему будет для них доступен. Кроме этого, для них также создали отдельное сообщество «В камне души» (In the Soul Stone).