Вам раньше казалось, что всех белобородых стариков в блокбастерах играет один и тот же актёр? Это всё же не так. Вот, например, наш любимый сэр Иен Маккеллен, сыгравший Гэндальфа и Магнето, рассказал, что продюсеры предлагали ему роль Дамблдора. Но он отказался.

Всё дело в том, что покойный Ричард Харрис, сыгравший Дамблдора в первых двух фильмах, критиковал актёрскую игру Маккеллена. «С точки зрения техничности — безупречно, но совершенно нет страсти», — передал слова Харриса актёр.

Я не мог взять роль артиста, который был недоволен моей актёрской игрой. Сэр Иэн Маккеллен

Любопытно, что с проблемой «белобородых стариков» сталкивался и сам сэр Маккеллен. Актёр отмечает, что его часто путают с Майклом Гэмбоном, которого в итоге взяли на роль Дамблдора в последующих фильмах.