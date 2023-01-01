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    Новости

    Возможно, выход второго сезон «Что, если…?» отложили

    16 марта 2023
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    16.03.2023
    640
    0 минут на чтение
    Возможно, выход

    Пользователи Reddit обратили внимание, что статус второго сезона «Что, если…?» в Disney+ сменился с «Выйдет в начале 2023-го» на «Скоро появится».

    Не исключено, что это может свидетельствовать о переносе премьеры анимационной антологии на 2024 год.

    Напомним, ранее инсайдер сообщил, что «Что, если…?» уже продлили на третий сезон, который станет для мультсериала последним.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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