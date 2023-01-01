Возможно, выход второго сезон «Что, если…?» отложили

Пользователи Reddit обратили внимание, что статус второго сезона «Что, если…?» в Disney+ сменился с «Выйдет в начале 2023-го» на «Скоро появится».

Не исключено, что это может свидетельствовать о переносе премьеры анимационной антологии на 2024 год.

Напомним, ранее инсайдер сообщил, что «Что, если…?» уже продлили на третий сезон, который станет для мультсериала последним.