Второй сезон аниме «Дорохэдоро» выйдет в 2025 году!

Создатели аниме-адаптации «Дорохэдоро» объявили, что долгожданный второй сезон выйдет в 2025 году — пока без точной даты.

За производство вновь отвечает студия MAPPA, а в режиссерское кресло вернулся Юитиро Хаяси, который отвечал за ключевую анимацию многих тайтлов: от «Наруто» и «Охотник х Охотник» до «Магической битвы» и «Атаки титанов».

Напомним, действие «Дорохэдоро» разворачивается в месте под названием Дыра, над обитателями которого ставят ужасные эксперименты колдуны из параллельного измерения. В центре сюжета девушка Никайдо и парень с головой крокодила Кайман, которые отлавливают и убивают таких магов.

Первый сезон вышел 5 лет назад — в 2020 году. Зрители очень тепло приняли аниме, на агрегаторе MyAnimeList его средняя оценка составляет 8,05 баллов из 10 возможных.

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