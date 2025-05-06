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Второй трейлер GTA 6. Релиз через год

Дмитрий Кинский
6 мая 17:19
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Rockstar неожиданно опубликовала второй трейлер Grand Theft Auto VI, в котором показала много отрывок из сюжетных заставок.
Ранее стало известно, что релиз перенесли с 2025 года на 26 мая 2026-го. Сначала игра выйдет на консолях, а позднее — на ПК.
Напомним, действие развернется в Вайс-Сити, а главными героями станет пара Люсия и Джейсон.
По сюжету герои хотели заработать легки деньги, но все пошло не по плану. В итоге они оказались посреди криминального заговора.

Трейлер

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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