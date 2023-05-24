Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры

Entertainment Weekly показал первые кадры второго сезона «Колеса Времени» — экранизации масштабного одноимённого фэнтезийного цикла Роберта Джордана.
На них можно увидеть как старых знакомых, вроде Розамунд Пайк в роли Морейн. А вот актёр, сыгравший Мэта Коутана, сменился. Теперь его роль воплощает Донал Финн (ранее — Барни Харрис).
Второй сезон экранизирует события второго тома цикла — «Великой Охоты». Но авторы отмечают, что в сезоне будут показаны и некоторые эпизоды из последующих романов. В нём так же, как и в первом сезоне, будет восемь эпизодов.
За вторым сезоном точно последует третий — шоу продлили летом 2022-го.
Сериал возвращается 1 сентября.
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