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    Новости

    Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры

    24 мая 2023
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    24.05.2023
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    Entertainment Weekly показал первые кадры второго сезона «Колеса Времени» — экранизации масштабного одноимённого фэнтезийного цикла Роберта Джордана.

    На них можно увидеть как старых знакомых, вроде Розамунд Пайк в роли Морейн. А вот актёр, сыгравший Мэта Коутана, сменился. Теперь его роль воплощает Донал Финн (ранее — Барни Харрис).

    Второй сезон экранизирует события второго тома цикла — «Великой Охоты». Но авторы отмечают, что в сезоне будут показаны и некоторые эпизоды из последующих романов. В нём так же, как и в первом сезоне, будет восемь эпизодов.

    За вторым сезоном точно последует третий — шоу продлили летом 2022-го.

    Сериал возвращается 1 сентября.

    Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры 7 Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры 6 Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры 5 Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры 4 Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры 3 Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры 2 Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры 1 Второй сезон «Колеса Времени» выйдет 1 сентября. Смотрим первые кадры

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