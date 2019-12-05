Второй трейлер киноадаптации «Мулан» от Disney

Disney выпустил второй трейлер киноадаптации «Мулан». Второй ролик подтверждает, что картина, по сравнению с мультфильмом, будет выполнена в более серьёзном тоне. Авторы ещё больше внимания уделят сражениям и войне.

Кроме того, в видео засветилась некая злодейка, которой не было в версии 1998 года. А вот дракончика Мушу в ролике точно нет — как и не особо засветился заменивший его феникс.

Когда император Китая (Джет Ли) издаёт указ о том, что все семьи должны отправить по одному человеку из своей семьи служить в армию, чтобы защитить страну от северных захватчиков, нападающих на Китай, Фа Мулан (Лю Ифэй), старшая дочь заслуженного воина, вступает в армию вместо её больного отца. Она энергичная, решительная и быстрая. Маскируясь под мужчину, Фа Цзюнь, она проверяется на каждом шагу, должна использовать свою внутреннюю силу и свой истинный потенциал.

Киноадаптация «Мулан» — один из самых дорогих фильмов Disney (как среди ремейков, так и среди рядовых картин). По данным СМИ, его бюджет составил около 300 миллионов долларов.

В России новая «Мулан» выходит 26 марта.