Многие китайские зрители остались довольны первым трейлером новой киноадаптации «Мулан» от Disney, пишет Vаriety. Пользователи Weibo (китайский аналог Твиттера) делятся своими положительными впечатлениями. Упоминание имени Мулан за последние два дня встречалось в соцсети 1,5 миллиарда раз, а хэштег «Мулан трейлер» — 1,2 миллиарда.

Зрителям очень понравилась актриса Лю Ифэй, которая играет главная героиню. Один из пользователей Weibo написал, что смотрел трейлер по кругу целый час, и собирается «взорвать кассу», как только фильм выйдет в прокат.

Однако некоторые зрители всё-таки нашли в трейлре неточности, которые касаются истории и географии Китая. В оригинальном мультфильме действие происходит примерно в 5 веке нашей эры, во времена северных и южных династий. Семья Мулан живёт в Северной Китае, и именно северную границу она отправляется защищать от захватчиков.

В трейлере же показано, что девушка живёт в доме тулоу. Такие постройки были характерны для восточных и южных провинций и впервые появились во времена династии Тан, то есть в 7 веке нашей эры. Зрители считают, что, показывая знакомые западной аудитории элементы китайской культуры, студия просто пытается продать фильм. Такую мешанину пользователи посчитали неуважением к незападным культурам и аудиториям.

Disney не должны быть такими беспечными. Они не могут показывать Мулан, живущую в тулоу, только потому, что он выглядит красиво. Один из пользователей Weibo А чтобы присоединиться к армии, она, значит, поедет на метро? Один из пользователей Weibo

Кроме этого, китайские зрители также остались недовольны отсутствием в трейлер дракончика Мушу. Возможно, этот персонаж так и не появится в киноадаптации, но пока эта информация всего лишь слух. Выход «Мулан» намечен на 27 марта 2020 года.