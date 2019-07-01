Портал The DisInsider, специализирующийся на новостях со съёмочных площадок Disney, поделился якобы подробностями о готовящемся киноремейке полнометражного мультфильма «Мулан» 1998 года.

По данным источника — насколько ему можно верить — компания немного сменила курс производства картины. Сейчас фильм находится на этапе постпродакшена. Прежде всего, Disney отказались от песен из оригинала — музыка в ленте будет звучать, но лишь в виде инструментальных композиций.

Кроме того, компания заменит дракончика Мушу на феникса. Такое решение косвенно подтверждает логотип, изображенный на толстовке участника со съёмочной площадки.

The DisInsider подчёркивает, что это неокончательное решение — его вполне могут изменить после тестовых показов.

Выход «Мулан» намечен на 27 марта 2020 года. Картину ставит Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка», «Энн», «Северная страна»), а среди каста числятся Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли и другие. Ранее СМИ рассказывали, что новая версия классического мультфильма может стать самым дорогим фильмом Disney — якобы бюджет превысит 300 миллионов долларов.