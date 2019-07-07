Disney выпустил первый тизер «Мулан»

На финале женского Чемпионата мира показали первый тизер киноремейка «Мулан». Короткий ролик показывает главную героиню, её обучение и китайский антураж.

Оригинал

Дубляж

Кроме того, студия выпустила постер, отсылающий к постеру оригинального мультфильма.

Картину ставит Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка», «Энн», «Северная страна»), а в актёрском составе числятся Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли и другие.

Несколько месяцев назад СМИ рассказывали, что новая версия классического мультфильма может стать самым дорогим фильмом Disney — якобы бюджет превысит 300 миллионов долларов. По слухам, в фильме не будет песен из оригинала — только инструментальные композиции. Был ещё слух о том, что в фильме не появится дракончик Мушу — якобы его заменят фениксом. В ролике не видно дракончика, зато можно разглядеть птицу, которая вполне может быть фениксом.

Выход картины намечен на 27 марта 2020 года. Это старая дата, в трейлере просто указана весна 2020-го.