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Новости|Промо

Фэнтези-роман «Альмод» с Дальнего Востока — идеальный новогодний подарок

Дмитрий Кинский
25 ноября 17:54
240
1 минута на чтение
Пока мы готовимся к новогодним праздникам, российский книжный рынок вовсю покоряет фэнтези-роман Александра Булаева «Альмод».
В 2024 году молодая команда дальневосточников презентовала свой пилотный проект – фэнтези-вселенную «По ту сторону Разлома»!
«Альмод» — первая книга из цикла романов «По ту сторону Разлома». Красочные описания битв, атмосфера мрачного средневековья, перипетии драматичной судьбы главного героя будут сопровождать вас на протяжении всего романа до самого финала. Особенностью книги является то, что читатель узнает о мыслях, чувствах и переживаниях главного героя через проекцию его сновидений.
Амбициозным издателям было мало напечатать пару книг, они дополнили роман атмосферными видео, крутыми офлайн-мероприятиями, аудиокнигой и настольными играми!
Роман «Альмод» уже доступен на OZON по ссылке. А напрямую у издательства можно купить коллекционную версию книги с эмблемой на корешке из чистого серебра и уникально оформленным форзацем.
«Альмод» станет отличным новогодним подарком и стильным украшением любой книжной полки.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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