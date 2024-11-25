Фэнтези-роман «Альмод» с Дальнего Востока — идеальный новогодний подарок

Пока мы готовимся к новогодним праздникам, российский книжный рынок вовсю покоряет фэнтези-роман Александра Булаева «Альмод».
В 2024 году молодая команда дальневосточников презентовала свой пилотный проект – фэнтези-вселенную «По ту сторону Разлома»!
«Альмод» — первая книга из цикла романов «По ту сторону Разлома». Красочные описания битв, атмосфера мрачного средневековья, перипетии драматичной судьбы главного героя будут сопровождать вас на протяжении всего романа до самого финала. Особенностью книги является то, что читатель узнает о мыслях, чувствах и переживаниях главного героя через проекцию его сновидений.
Амбициозным издателям было мало напечатать пару книг, они дополнили роман атмосферными видео, крутыми офлайн-мероприятиями, аудиокнигой и настольными играми!