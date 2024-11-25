Фэнтези-роман «Альмод» с Дальнего Востока — идеальный новогодний подарок

«Альмод» — первая книга из цикла романов «По ту сторону Разлома». Красочные описания битв, атмосфера мрачного средневековья, перипетии драматичной судьбы главного героя будут сопровождать вас на протяжении всего романа до самого финала. Особенностью книги является то, что читатель узнает о мыслях, чувствах и переживаниях главного героя через проекцию его сновидений.