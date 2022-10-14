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    Новости

    Вышел финал первого сезона «Властелина колец: Кольца Власти»

    14 октября 2022
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    14.10.2022
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    0 минут на чтение
    Вышел финал первого сезона «Властелина колец»

    На Prime Video вышел финальный эпизод сериала «Властелин колец: Кольца Власти». С учётом титров серия идёт больше 70 минут. Авторы наконец подвёли к событиям, вынесенным в подзаголовок: Кольца Власти наконец выкованы.

    Кроме того, создатели наконец-то раскрыли основную интригу. Дальше — существенные спойлеры для тех, кто собирается досмотреть сам.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Фродо, я твой дядя

    Очень похоже, что таинственный незнакомец, рухнувший с небес, — это всё-таки Гэндальф. В финале он произносит знакомую фразу:

    Вышел финал первого сезона «Властелина колец» 1

    Когда сомневаешься, Эланор Брендифут, доверяй своему носу

    Кроме того, подтвердили и теорию о происхождении Халлбранда.

    Вышел финал первого сезона «Властелина колец: Кольца Власти»

    Да, это Саурон

    Ранее создатели сериала рассказали, что на второй сезон им потребуется пара лет.

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