На Prime Video вышел финальный эпизод сериала «Властелин колец: Кольца Власти». С учётом титров серия идёт больше 70 минут. Авторы наконец подвёли к событиям, вынесенным в подзаголовок: Кольца Власти наконец выкованы.
Кроме того, создатели наконец-то раскрыли основную интригу. Дальше — существенные спойлеры для тех, кто собирается досмотреть сам.
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Осторожно, спойлеры!Фродо, я твой дядя
Очень похоже, что таинственный незнакомец, рухнувший с небес, — это всё-таки Гэндальф. В финале он произносит знакомую фразу:
Кроме того, подтвердили и теорию о происхождении Халлбранда.
Ранее создатели сериала рассказали, что на второй сезон им потребуется пара лет.
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