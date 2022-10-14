На Prime Video вышел финальный эпизод сериала «Властелин колец: Кольца Власти». С учётом титров серия идёт больше 70 минут. Авторы наконец подвёли к событиям, вынесенным в подзаголовок: Кольца Власти наконец выкованы.

Кроме того, создатели наконец-то раскрыли основную интригу. Дальше — существенные спойлеры для тех, кто собирается досмотреть сам.

Осторожно, спойлеры! Фродо, я твой дядя

Очень похоже, что таинственный незнакомец, рухнувший с небес, — это всё-таки Гэндальф. В финале он произносит знакомую фразу:

Кроме того, подтвердили и теорию о происхождении Халлбранда.

Ранее создатели сериала рассказали, что на второй сезон им потребуется пара лет.