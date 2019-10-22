Вышел финальный трейлер фильма «Звёздные войны. Скайуокер. Восход»

Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода «Звёздных войн» с подзаголовком «Скайуокер. Восход».

Режиссёром последнего эпизода саги о Скайуокерах выступил Джей Джей Абрамс («Звёздные войны: Пробуждение Силы»). Ранее постановщик обещал, что «Скайуокер. Восход» ответит на большинство вопросов фанатов.

К своим ролям вернутся Дейзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Адам Драйвер, Люпита Нионго, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Келли Мари Трэн и Билли Ди Уильямс. Ожидается, что в новом эпизоде появится и император Палпатин в исполнении Иэна Макдермида.

В США уже начались предпродажи билетов. По данным компании Atom Tickets, «Скайуокер. Восход» уже побил рекорд «Мстителей: Финал» по этому показателю на 45 процентов.

Российская премьера запланирована на 19 декабря.