Друзья, отличные новости для всех, кто любит печатную версию «Мира фантастики». Начиная с августовского номера журнал будет выходить на более качественной бумаге: плотной и белой. Благодаря этому читать журнал (а что ещё побуждает нас читать бумажные журналы, как не шелест краски и запах бумаги? Ну разве что эксклюзивные статьи и красивое оформление — они никуда не денутся) стало гораздо приятнее. Это сложно передать словами — это надо почувствовать!

Журнал стал толще практически в полтора раза при сохранении прежнего количества страниц (пока мы не можем его увеличить). По словам тех, кто уже держал его в руках — ощущения сравнимы с артбуками. Но самое главное — журнал не станет дороже. Нам удалось сохранить отпускную цену при значительном улучшении качества благодаря переходу на новую технологию печати. Так что если вы читаете бумажный «Мир фантастики» — поздравляем, вас ждёт много новых эмоций. А если вы не знакомы с печатным измерением МирФ, но давно хотели попробовать — самое время это сделать. Заказать журнал по редакционной цене можно здесь:

Где купить?

Напоминаем, что, кроме киосков, журнал «Мир фантастики» можно купить тут:

А вот Евгений Пекло щупает и нюхает журнал в шоу «Игромания утром»:

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