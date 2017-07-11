Полное содержание номера

1

5

Спецматериалы

6

12

Книжный ряд

20

22

34

37

40

43

44

Видеодром

46

48

56

62

Игровой клуб

70

72

76

Врата миров

86

88

94

98

Машина времени

102

104

112

Зона развлечений

116

127

128

«Да будет свет!»В начале августа выйдет «Тёмная башня», экранизация масштабной фэнтези-эпопеи Стивена Кинга. Размышляем об истоках и философии «Тёмной башни», проводя параллели с другой великой эпопеей — «Властелином колец» Толкина.«Если это существует — про это уже есть порно. Без исключений». В том числе и в фантастике. Откуда взялась мода на порнопародии? Как их создатели обходят вопрос авторских прав? Есть ли в порнопародиях юмор и стоит ли их смотреть людям, у которых нет проблем с личной жизнью?Переиздания классики — подарок для новых поколений читателей: «Гимн Лейбовицу», «Планета обезьян», «Друсс-Легенда».«Свет мой, зеркальце» •«Зелёный Марс», «Голубой Марс» •«Новая Луна» •«Острые края» •«Владыка ледяного сада: Ночной Странник» и другие книги.Поиски веры и смысла жизни всегда занимали особое место в русской литературе. Вопросы, связанные с верой во всех её проявлениях, затрагиваются и в фантастике. Представляем десятку наиболее ярких книг, авторы которых «ищут Бога» в человеке, побуждая к тому и своих читателей.В литературных кругах, довольно-таки консервативных, слово «аудиокниги» зачастую считается чуть ли не ругательным. На наш взгляд, они не заслуживают такого отношения. Мы проследим историю аудиокниг, разберём их виды и процесс создания, а также попытаемся ответить на главный вопрос: вытеснят ли аудиокниги печатный текст?Аудиокниги можно слушать не только ради содержания, но и ради формы. Ведь в их создании принимают участие известные актёры, от чьих голосов можно получить настоящее удовольствие. С одним из таких актёров мы и решили побеседовать. Знакомьтесь — Сергей Чонишвили, человек, который участвовал в создании множества аудиокниг, включая фантастические.Мистический детектив или социальная фантастика? А может быть, литературные сказки? Советуем книги на любой вкус.Джессика Джонс. Элиас • Стражи галактики. Том 1О главных киноновинках августа и о вопросах к кастингу двух самых ожидаемых из них. Может ли Роланд Дискейн быть чёрным, а Валериан выглядеть как подросток?Мумия • Планета обезьян: Война • Трансформеры: Последний рыцарь • Гадкий я 3 • Тачки 3Люк Бессон снова выпускает фантастический блокбастер. Самое время вспомнить, как он это делал 20 лет назад: с дизайном от великих комиксистов, безумными костюмами и «невозможной» арией.Американские боги (1 сезон) • Готэм (3 сезон) • Рассказ служанки (1 сезон) • Супергёрл (2 сезон) • Люцифер (2 сезон)Сиквел Divinity: Original Sin входит в тройку наших самых ожидаемых игр 2017 года. За пару месяцев до релиза мы смогли поиграть в предварительную версию и насчитали как минимум пять причин, почему новая разработка превзойдёт первую часть.Tekken 7 • Valkyria RevolutionНастольные ролевые игры — необычное, но очень затягивающее и многогранное увлечение. Если вы в них не играли, сейчас самое время начать. Рассказываем, почему.: «Сквозь века», «Покорение Марса», «Комната 25», «Pathfinder. Карточная игра. Череп и Кандалы»Обсуждаем популярную и невероятно проработанную фанатскую теорию о мультфильмах Pixar. Что, если их действие разворачивается в одной вселенной? Эта идея кажется безумной, но слишком уж многое в неё укладывается. А с выходом новых мультфильмов старая теория получила ещё больше подтверждений.Том Крэки рисует картины на стыке фэнтези и НФ — невиданных пришельцев, модифицированных людей, героев «Дюны» — и часто повторяет, что художник не должен ничем ограничивать своё воображение.В Голливуде новое увлечение — киновселенные. Все студии хотят «как у Marvel», но пока ни у кого не получилось выйти на их уровень. Давайте разберёмся, есть ли у них шанс потягаться с эталоном.В этот раз мы поговорим не только о косплее, но и о субкультуре постапокалипсиса в России, а также полюбуемся на образы из «Безумного Макса», «Города грехов» и «Отряда самоубийц».Современная медицина творит чудеса. Новейшие технологии делают реальным то, что ещё совсем недавно описывалось только в фантастических романах. Например, хирурги готовятся к пересадке человеческой головы. Что это даст медицине будущего?Для нас пираты — это непросыхающий капитан Джек Воробей, одноногий Джон Сильвер и однорукий Крюк. Настоящие пираты — жестокие, расчётливые и жаждущие наживы — затерялись за этими образами. Предлагаем вспомнить самых отъявленных морских головорезов, которые сражались не только со стихией, но и со всем миром в надежде на лучшую жизнь.Вообразим Землю через сотни миллионов лет. Как изменятся животные и растения? Как можно улучшить то, что уже кажется совершенным?Этот киберпанковский рассказ вошёл в финал литературного конкурса-семинара «Креатив», который проводится на базе форума «Мира фантастики».Марина и Сергей Дяченко рассказывают о театре, короткой актёрской карьере и влиянии этого искусства на свои книги.«Знание — сила!»