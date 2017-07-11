Августовский номер «Мира фантастики» посвящён «Тёмной башне», «Американским богам», новым киновселенным, скандальным пародиям, пиратам и многому другому.

Важно!

С этого месяца журнал начинает выходить на новой, ещё более ароматной и шелестящей (мы сравнивали!) бумаге — плотной, белой и приятной на ощупь. При этом цена осталась прежней. Заказать номер напрямую у редакции, как обычно, можно по ссылкам ниже.

В номере

  • История эпопеи «Тёмная башня» и что роднит её с миром Толкина.
  • Американские боги: оправдал ли надежды самый ожидаемый сериал?
  • Пародии для взрослых: воплощение самых смелых фанатских фантазий.
  • Эволюция будущего: какими станут люди и звери через миллионы лет?
  • Как был создан «Пятый элемент»: к премьере «Валериана» вспоминаем последний великий фильм Бессона.
  • Топ-20 величайших пиратов: Чёрная Борода — младенец по сравнению с большинством из них!

А также:

Галерея фантастических картин Тома Крэки • топ отечественной философской фантастики • интервью с актёром Сергеем Чонишвили • обзоры на фильмы «Планета обезьян: Война», «Мумия», «Трансформеры: Последний рыцарь» и другие • сериалы «Рассказ служанки», «Готэм», «Люцифер» и «Супергёрл» • книги Джо Аберкромби, Кима Стэнли Робинсона, Йена Макдональда, Г.Л. Олди и других • комиксы, компьютерные и настольные игры • рассказ: Род Велич • косплей: Александр Ковалёв • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: Том Крэки

Где купить?

Печатный журнал с доставкой
Журнал в Google Play Пресса (Android)

Напоминаем, что, кроме киосков, журнал «Мир фантастики» можно купить тут:

Часто задаваемые вопросы

Куда делась почтовая подписка? Подписка через почтовые каталоги недоступна. Но есть альтернатива в виде редакционной подписки.
Куда делся постер? Журнал больше не комплектуется постером. Нам тоже жаль.
Что случилось с версией для iPad? «Мир фантастики» скоро (честно-честно) вернётся на iOS, причём не только на планшеты, но и на смартфоны. Следите за анонсами.

В продаже с 18 июля.
Следующий номер выйдет 29 августа.

Полное содержание номера

Предыдущий номер
№ 167 (Июль 2017)

Мир фантастики №167 (июль 2017)

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