1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Элеонора Раткевич
«Да будет свет!»
6
Вокруг «Тёмной башни»: параллельный квест Кинга и Толкина
В начале августа выйдет «Тёмная башня», экранизация масштабной фэнтези-эпопеи Стивена Кинга. Размышляем об истоках и философии «Тёмной башни», проводя параллели с другой великой эпопеей — «Властелином колец» Толкина.
12
Зачем снимают порнопародии?
«Если это существует — про это уже есть порно. Без исключений». В том числе и в фантастике. Откуда взялась мода на порнопародии? Как их создатели обходят вопрос авторских прав? Есть ли в порнопародиях юмор и стоит ли их смотреть людям, у которых нет проблем с личной жизнью?
20
Книжный ряд
Переиздания классики — подарок для новых поколений читателей: «Гимн Лейбовицу», «Планета обезьян», «Друсс-Легенда».
22
Книги номера
Генри Лайон Олди
«Свет мой, зеркальце» • Ким Стэнли Робинсон
«Зелёный Марс», «Голубой Марс» • Йен Макдональд
«Новая Луна» • Джо Аберкромби
«Острые края» • Ярослав Гжендович
«Владыка ледяного сада: Ночной Странник» и другие книги.
34
Топ
Отечественная философская фантастика
Поиски веры и смысла жизни всегда занимали особое место в русской литературе. Вопросы, связанные с верой во всех её проявлениях, затрагиваются и в фантастике. Представляем десятку наиболее ярких книг, авторы которых «ищут Бога» в человеке, побуждая к тому и своих читателей.
37
Жанр
Аудиокниги
В литературных кругах, довольно-таки консервативных, слово «аудиокниги» зачастую считается чуть ли не ругательным. На наш взгляд, они не заслуживают такого отношения. Мы проследим историю аудиокниг, разберём их виды и процесс создания, а также попытаемся ответить на главный вопрос: вытеснят ли аудиокниги печатный текст?
40
Контакт
Сергей Чонишвили
Аудиокниги можно слушать не только ради содержания, но и ради формы. Ведь в их создании принимают участие известные актёры, от чьих голосов можно получить настоящее удовольствие. С одним из таких актёров мы и решили побеседовать. Знакомьтесь — Сергей Чонишвили, человек, который участвовал в создании множества аудиокниг, включая фантастические.
43
Что почитать?
Мистический детектив или социальная фантастика? А может быть, литературные сказки? Советуем книги на любой вкус.
44
Комиксы
Джессика Джонс. Элиас • Стражи галактики. Том 1
46
Видеодром
О главных киноновинках августа и о вопросах к кастингу двух самых ожидаемых из них. Может ли Роланд Дискейн быть чёрным, а Валериан выглядеть как подросток?
48
После финальных титров
Мумия • Планета обезьян: Война • Трансформеры: Последний рыцарь • Гадкий я 3 • Тачки 3
56
Киношедевры
Как создавался «Пятый элемент»
Люк Бессон снова выпускает фантастический блокбастер. Самое время вспомнить, как он это делал 20 лет назад: с дизайном от великих комиксистов, безумными костюмами и «невозможной» арией.
62
Финал сезона
Американские боги (1 сезон) • Готэм (3 сезон) • Рассказ служанки (1 сезон) • Супергёрл (2 сезон) • Люцифер (2 сезон)
70
Игровой клуб
Сиквел Divinity: Original Sin входит в тройку наших самых ожидаемых игр 2017 года. За пару месяцев до релиза мы смогли поиграть в предварительную версию и насчитали как минимум пять причин, почему новая разработка превзойдёт первую часть.
72
Лучшие видеоигры
Tekken 7 • Valkyria Revolution
76
Настольные игры
Настольные ролевые игры — необычное, но очень затягивающее и многогранное увлечение. Если вы в них не играли, сейчас самое время начать. Рассказываем, почему.
Рецензии
: «Сквозь века», «Покорение Марса», «Комната 25», «Pathfinder. Карточная игра. Череп и Кандалы»
86
Врата миров
Обсуждаем популярную и невероятно проработанную фанатскую теорию о мультфильмах Pixar. Что, если их действие разворачивается в одной вселенной? Эта идея кажется безумной, но слишком уж многое в неё укладывается. А с выходом новых мультфильмов старая теория получила ещё больше подтверждений.
88
Галерея
Том Крэки
Том Крэки рисует картины на стыке фэнтези и НФ — невиданных пришельцев, модифицированных людей, героев «Дюны» — и часто повторяет, что художник не должен ничем ограничивать своё воображение.
94
Мнение
Кто сможет переплюнуть киновселенную Marvel?
В Голливуде новое увлечение — киновселенные. Все студии хотят «как у Marvel», но пока ни у кого не получилось выйти на их уровень. Давайте разберёмся, есть ли у них шанс потягаться с эталоном.
98
Косплей месяца
Александр Ковалёв
В этот раз мы поговорим не только о косплее, но и о субкультуре постапокалипсиса в России, а также полюбуемся на образы из «Безумного Макса», «Города грехов» и «Отряда самоубийц».
102
Машина времени
Современная медицина творит чудеса. Новейшие технологии делают реальным то, что ещё совсем недавно описывалось только в фантастических романах. Например, хирурги готовятся к пересадке человеческой головы. Что это даст медицине будущего?
104
Вперёд в прошлое
Легенды золотого века пиратства
Для нас пираты — это непросыхающий капитан Джек Воробей, одноногий Джон Сильвер и однорукий Крюк. Настоящие пираты — жестокие, расчётливые и жаждущие наживы — затерялись за этими образами. Предлагаем вспомнить самых отъявленных морских головорезов, которые сражались не только со стихией, но и со всем миром в надежде на лучшую жизнь.
112
Назад в будущее
Куда дальше пойдёт эволюция?
Вообразим Землю через сотни миллионов лет. Как изменятся животные и растения? Как можно улучшить то, что уже кажется совершенным?
116
Рассказ
Род Велич «Пасхальное яйцо»
Этот киберпанковский рассказ вошёл в финал литературного конкурса-семинара «Креатив», который проводится на базе форума «Мира фантастики».
127
Постскриптум
Моменты счастья
Марина и Сергей Дяченко рассказывают о театре, короткой актёрской карьере и влиянии этого искусства на свои книги.
128
Зона комикса
Александр Ремизов
«Знание — сила!»