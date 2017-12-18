В Сети появился первый тизер нового проекта Питера Джексона «Хроники хищных городов» (Mortal Engines). Фильм основан на книжном цикле Филипа Рива «Смертные машины» и рассказывает о постапокалиптическом мире, в котором огромные города пожирают друг друга.

Вот как звучит официальный синопсис картины:

События разворачиваются в постапокалиптическом мире после «Шестидесятиминутной войны», которая вызвала массовые геологические потрясения. Города перемещаются по планете на гигантских колесах, чтобы найти драгоценные природные ресурсы. Подросток Том Нэтсворти из могущественного Лондона волею случая встречает девушку за пределами городских стен и узнает ужасную правду о природе городов.

Первая книга «Смертных машин» поступила в продажу ещё в 2001 году. Роман получился очень кинематографичным, и весьма удачно, что за него взялся человек, ответственный за визуальные эффекты «Властелина колец» и «Хоббита» — Кристиан Риверс. Он работал над фильмами вместе с Питером Джексоном, который выступил исполнительным продюсером проекта. В последнее время фильмы в жанре стимпанк/дизельпанк — это большая редкость,\ и это ещё один повод ждать фильм. Известно, что в экранизации сыграют Стивен Лэнг (Куоритч из «Аватара»), Роберт Шиен («Отбросы») и Хьюго Уивинг («Матрица», «Властелин колец»).

В российский прокат фильм выйдет ещё не скоро — лишь в декабре 2018 года.