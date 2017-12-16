Недавно постановщик Питер Джексон рассказал, что перед фильмом «Звёздные войны: Последние джедаи» будут показывать тизер фантастического фильма «Смертные машины». Пиджей выступает продюсером картины, а снимает её помощник Джексона и мастер по спецэффектам Кристиан Риверс («Хоббит», «Властелин колец»).

Однако российские зрители тизера так и не увидели — перед «Звёздными войнами» показывали совсем другие ролики. Не переживайте — тизер наверняка опубликуют в Сети в ближайшее время. А пока почитайте наш пересказ тизера (его точно демонстрировали в украинских кинотеатрах):

В кадре показывают небольшой домик, который едет на колёсах по каменной пустыне. В какой-то миг на его фоне появляется нечто-то громадное, оно движется прямо на домик. Слышен крик «Это Лондон!». Огромная махина выстреливает гарпуном в дом, открываются зубчатые врата и большой город пожирает здание. На экране появляется надпись «Хроники хищных городов».

Всё верно, именно так звучит название будущего фильма — и КиноПоиск это подтверждает. Вот как звучит официальный синопсис:

События разворачиваются в пост-апокалиптическом мире после «Шестидесятиминутной войны», которая вызвала массовые геологические потрясения. Города перемещаются по планете на гигантских колесах, чтобы найти драгоценные природные ресурсы. Подросток Том Нэтсворти из могущественного Лондона волею случая встречает девушку за пределами городских стен и узнает ужасную правду о природе городов.

Картина основана на цикле Филипа Рива «Смертные машины». Первая книга поступила в продажу в 2001 году. Роман получился очень кинематографичным, и весьма удачно, что за него взялся человек, ответственный за визуальные эффекта «Властелина колец» и «Хоббита». Тем более, в последнее время фильмы в жанре стимпанк/дизельпанк — это большая редкость. Известно, что в экранизации сыграют Стивен Лэнг (Куоритч из «Аватара»), Роберт Шиен («Отбросы») и Хьюго Уивинг («Матрица», «Властелин колец»).

За наводку спасибо сообществу MustRead.