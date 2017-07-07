В Сети вышел тизер анимационного фильма о Годзилле. Сперва аниме-версия выйдет в японский прокат, а затем появится на сервисе Netflix.

Новая версия покажет Годзиллу, который за 20 тысяч лет почти полностью истребил человечество. Остатки армии готовятся к финальной схватке с чудовищем.

Дата выхода пока неизвестна, но сообщается, что анимационный фильм выйдет до конца этого года.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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