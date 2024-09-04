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Вышел трейлер фантастического фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
Андрей Квасков
18 сентября 12:20
1061
1 минута на чтение
Warner Bros. представила первый трейлер научно-фантастического фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

За основу сценария был взят роман Эдварда Эштона «Микки-7», в центре истории которого выступает «одноразовый сотрудник» Микки Барнс, участвующий в колонизации ледяного мира Нифльхейм.

После каждой смерти разум Барнса переносят в новое тело, сохраняя часть воспоминаний. После шести таких итераций колонист начинает осознавать настоящие условия своей самоубийственной миссии.

Режиссером выступил Пон Джун-хо, снявший оскароносных «Паразитов». В ленте также сыграли Марк Руффало и Стивен Ян.

Прокат «Микки 17» начнется 31 января 2025 года.

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Андрей Квасков
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