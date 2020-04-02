Вышел трейлер «Полуострова» — духовного сиквела «Поезда в Пусан»

В сети появился первый трейлер зомбиапокалипсиса «Полуостров» — это непрямой сиквел картины «Поезд в Пусан» 2016 года от режиссёра Ён Сан-хо. Он же поставил и новую картину.
Сюжет особенно не раскрывается. Его действие развернётся спустя четыре года после событий «Поезда в Пусан» на опустошённом полуострове, где люди борются за выживание.
Ранее постановщик выпустил анимационный спин-офф «Станция „Сеул“» — он повествует о вспышке зомби-инфекции в районе вокруг сеульского вокзала.
В российский прокат картина должна выйти 6 августа. Будем оптимистичными.
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