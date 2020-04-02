Вышел трейлер «Полуострова» — духовного сиквела «Поезда в Пусан»

В сети появился первый трейлер зомбиапокалипсиса «Полуостров» — это непрямой сиквел картины «Поезд в Пусан» 2016 года от режиссёра Ён Сан-хо. Он же поставил и новую картину.

Сюжет особенно не раскрывается. Его действие развернётся спустя четыре года после событий «Поезда в Пусан» на опустошённом полуострове, где люди борются за выживание.

Ранее постановщик выпустил анимационный спин-офф «Станция „Сеул“» — он повествует о вспышке зомби-инфекции в районе вокруг сеульского вокзала.

В российский прокат картина должна выйти 6 августа. Будем оптимистичными.