На Netflix вышел второй сезон «Королевства», корейского сериала, смешавшего костюмную политическую драму с зомби-апокалипсисом. Это экранизация комикса Kingdom of Gods, в России, увы, практически неизвестного. Мы уже писали о первом сезоне, а теперь расскажем, что стоит ждать во втором, которому наша реальная жизнь сделала лучшую возможную рекламную кампанию.

Читайте также «Королевство»: сериал про историю Кореи… и зомби! Сочетание зомби-апокалипсиса и костюмной исторической драмы на первый взгляд кажется странным, но от такого смешения оба жанра только выигрывают.

Конец истории

Второй сезон продолжает историю зомби-апокалипсиса в Корее XVI века. Эпидемия распространилась, страна разделена карантином на две части. Столица захвачена жадным кланом Чо. Король Кореи — живой мертвец, состояние которого скрывают от его подданных, пока королева из того же клана Чо не родит наследника. Это усложняется тем, что королева сфальсифицировала собственную беременность и теперь пытается найти где-то новорожденного мальчика, чтобы остаться у власти. Но из-за жестоких методов, к которым она прибегает, всё больше людей подозревают обман.

Тем временем законный наследник, принц Ли Чхан, старается организовать защиту от армий зомби, вернуть себе престол и восстановить мир в стране. В этом ему помогают герои из первого сезона — простоватый телохранитель, целительница, обучавшаяся у бывшего императорского врача, ловкий профессиональный охотник на тигров и трусоватый чиновник.

Кровь вместо голода

С одной стороны, два сезона сериала выглядят единой историей: второй начинается с того же, на чем кончился предыдущий. Нам не показывают даже рекапа, из-за чего всю первую серию мучительно вспоминаешь, кто все эти люди и какие отношения их связывают. Ситуацию осложняет то, что «Королевство» не только зомби-апокалипсис, но ещё и костюмное историческое кино. Поэтому герои, особенно находящиеся в сравнительно безопасной столице, постоянно переодеваются и меняют причёски.

Но, с другой стороны, несмотря на непрерывность истории, стилистически новый сезон заметно отличается от предыдущего. Создатели сериала объяснили: ключевой темой первого сезона был голод, и это бросалось в глаза. Эпидемия начиналась с того, что группа изголодавшихся крестьян съедала труп инфицированного врача. И в дальнейшем еда занимала очень важное место во всех сериях: её постоянно искали, о ней говорили, а на экране подробно показывали сцены того, как зомби пожирают своих жертв.

У нового сезона тема другая — кровь. Это и кровь людей, погибающих в сражениях друг с другом и с живыми мертвецами, и королевская кровь, которая определит, кто станет следующим правителем страны. Именно из-за крови и вопросов преемственности, а не из-за голода страну поразила болезнь. Такое внимание к крови привело к тому, что в политической части сериала аристократии уделили гораздо больше внимания. Если в первом сезоне конфликт был скорее сословным — могущественный клан Чо против образованных учёных и простого народа, — то теперь на передний план выходят семейные отношения. Нам показывают внутреннюю борьбу среди самих Чо, подробно рассматривают династические интриги королевы и мотивацию принца Ли Чхана.

Ближе к середине сезона вообще кажется, что создатели сериала подзабыли о зомби, полностью сосредоточившись на придворных интригах и расследованиях. Мы видим целую линию двух побочных персонажей, министра обороны и главы королевской полиции, которые даже не знают о существовании оживших мертвецов. Но ровно в финале их истории тон сериала опять резко меняется, заставляя героев вместе противостоять толпе инфицированных.

Второй сезон по-прежнему хорошо сочетает два жанра, повторяя уже знакомую метафору «оживших мертвецов» как оторвавшихся от народа власть предержащих, чьи преступления и амбиции буквально оскверняют землю и разрушают страну.

Восток и Запад

Новый сезон стал гораздо более «европейским» — возможно, из-за успеха сериала на Netflix, а может, и по каким-то внутренним причинам. В нём меньше гротескного юмора — бесполезные персонажи теперь выглядят как герои, старающиеся вырасти над собой, а не как разрядка смехом посреди драматичного кризиса. Образы положительных героев стали глубже: они всё равно не очень развиваются, кроме принца Ли Чхана, но, по крайней мере, это не бросается в глаза.

Да и клан Чо теперь скорее похож на «азиатских Ланнистеров», а не на опереточно жадных и жестоких «плохих чиновников», характерных для конфуцианской критики власти. У его членов появились более ясные характеры, конфликты и мотивации. Например, нам объясняют, что глава клана пошёл на свои злодеяния, поскольку его травмировала слабость родной страны перед японским вторжением.

Изменились и зомби. В первом сезоне мертвецы приходили только по ночам, а днём прятались в темноте. Это создавало необычную динамику в духе страшных историй: при свете солнца люди готовились, а после заката выживали. Но выяснилось, что мертвецы боятся не солнца, а жары. С наступлением зимы они стали нападать в любое время суток, что сблизило сериал со стандартным зомби-апокалипсисом.

Впрочем, «Королевство» осталось очень фактурным — работавшие над ним люди подчёркивают, что их сериал глубоко погружён в культуру и историю Кореи, и это заметно. Костюмы, декорации, постановка боёв — всё это сделано красиво, с большой любовью к материалу и вниманием к деталям. Благодаря этому смотреть «Королевство» просто очень приятно и к тому же познавательно — в конце концов, мы не так уж много знаем про эту страну.

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Некоторые комментаторы уже называют «Королевство» заменой «Ходячим мертвецам». Этому способствуют и авторы сериала: хотя два первых сезона рассказывают законченную историю, в ней есть заделы на будущее. Продюсеры говорят, что хотели бы вернуться к сериалу в дальнейшем, мечтая о громадной, на десять сезонов, саге.

Впрочем, переоценивать новизну творения Ким Сон-хуна не стоит. Режиссер сделал просто качественный зомби-апокалипсис в необычном антураже. Если тема живых мертвецов вас не трогает или вы устали от них за последнее десятилетие, этот корейский сериал ваше мнение не поменяет. Но если вы любите сам жанр или просто интересуетесь Дальним Востоком, то «Королевство» — ваш выбор. Особенно сейчас, когда новостная лента так похожа на доклады чиновников из инфицированных провинций.