Команда моддеров Floo Network представила финальный трейлер карты для Minecraft, которая делает из «песочницы» самую настоящую RPG по «Гарри Поттеру», — Witchcraft and Wizardry.

Разработчики воссоздали знакомые локации из фильмов и книг в мельчайших деталях, где игрокам предстоит решать магические головоломки и сражаться с монстрами, Чудовищными книгами о чудищах и Пожирателями смерти.

А еще в игре можно встретить знакомых персонажей (например, Хагрида) и даже сыграть в Квиддич!

У разработчиков ушло около четырех лет на создание модификации и еще месяц на альфа-тестирование. Теперь карта готова, ее уже можно загрузить.