Вышли сюжетный трейлер и геймплей ремейка Silent Hill 2. Журналисты довольны

Студия Bloober Team опубликовала трехминутный сюжетный трейлер ремейка Silent Hill 2, а издание VGC поделилось 27 минутами геймплея.
Журналисты отметили, что игра оказалась лучше, чем могло показаться по первым трейлерам. Студия заметно улучшила игру визуально, сохранив при этом дух оригинала.
Согласно превью, Silent Hill 2 Remake будет больше напоминать обновленную версию Shadow of the Colossus, нежели переосмысление в духе Resident Evil 2. Среди нововведений геймерам стоит ожидать настройку сложности боев и загадок, а также новые концовки в режиме «Новая игра+».
Релиз ремейка ожидается 8 октября на PC и PS5. За покупку Deluxe-издания игра станет доступна на два дня раньше.
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