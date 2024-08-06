Вышли сюжетный трейлер и геймплей ремейка Silent Hill 2. Журналисты довольны

Журналисты отметили, что игра оказалась лучше, чем могло показаться по первым трейлерам. Студия заметно улучшила игру визуально, сохранив при этом дух оригинала.





Релиз ремейка ожидается 8 октября на PC и PS5. За покупку Deluxe-издания игра станет доступна на два дня раньше.







Трейлер:

Согласно превью, Silent Hill 2 Remake будет больше напоминать обновленную версию Shadow of the Colossus, нежели переосмысление в духе Resident Evil 2. Среди нововведений геймерам стоит ожидать настройку сложности боев и загадок, а также новые концовки в режиме «Новая игра+».