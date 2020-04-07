Даже на карантине мы не останемся без зрелищных блокбастеров: сегодня Netflix представил трехминутный трейлер боевика «Эвакуация» (Extraction) с Крисом Хемсвортом в главной роли.

Наемнику Тайлеру Рэйку, мечтающему свести счеты с жизнью, поручают спасти сына международного преступника, которого наркобароны используют как пешку в своей войне.

Также в фильме появится другой наемник, которого сыграл Дэвид Харбор — он тоже появляется в трейлере ленты.

Постановкой картины занимался Сэм Харгрейв, который работал над трюками в «Первом мстителе: Противостояние». А сценарий написал Джо Руссо, снявший вместе со своим братом Энтони «Мстителей: Война Бесконечности» и «Финал».

«Эвакуацию» можно будет посмотреть на Netflix с 24 апреля.