Warner Bros. отложила на неопределенный срок «Довод» Кристофера Нолана

Warner Bros. все-таки отложила выход «Довода» Кристофера Нолана на неопределенный срок. Прежде картину дважды переносили: сначала на 31 июля, а потом на 12 августа.
Компания приняла такое решение в связи с тем, что до сих пор непонятно, когда откроются кинотеатры в США и других странах. Тем не менее WB не собирается отказываться от традиционного проката.
Новую дату премьеры сообщат в ближайшее время. Теперь картину не собираются выпускать одновременно во всем мире. Скорее всего, в США ее покажут позже.
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Фильм должен выйти 16 июля.
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