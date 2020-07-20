Warner Bros. отложила на неопределенный срок «Довод» Кристофера Нолана

Warner Bros. все-таки отложила выход «Довода» Кристофера Нолана на неопределенный срок. Прежде картину дважды переносили: сначала на 31 июля, а потом на 12 августа.

Компания приняла такое решение в связи с тем, что до сих пор непонятно, когда откроются кинотеатры в США и других странах. Тем не менее WB не собирается отказываться от традиционного проката.

Новую дату премьеры сообщат в ближайшее время. Теперь картину не собираются выпускать одновременно во всем мире. Скорее всего, в США ее покажут позже.