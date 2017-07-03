Студия Warner Bros. объявила о начале съёмок второй части «Фантастических тварей». Вместе с тем WB опубликовали подробности сюжета, над которым работала Джоан Роулинг. По всей видимости, акценты сиквела сместятся с четвёрки главных героев из первой части на противостояние волшебников Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда.
Действие развернётся спустя пару месяцев после событий первой части. Сбежавший из тюрьмы Грин-де-Вальд начинает собирать сторонников, и единственный, кто будет в силах ему помешать, — некогда близкий друг Альбус Дамблдор. Ньют Саламандер и его новые друзья помогут Дамблдору сразиться с одним из величайших тёмных магов.
В сиквеле нас ждёт более обширная география — создатели фильма покажут Нью-Йорк, Лондон и Париж 30-х годов. К своим ролям вернутся Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер), Кэтрин Уотерстон (Порпентина Голдштейн), Элисон Судол (Куини Голдштейн) и Джонни Депп (Грин-де-Вальд). А больше всего мы ждём молодого Альбуса Дамблдора в исполнении Джуда Лоу.
Кроме того, в фильме появится и ряд ключевых второстепенных персонажей. Зоя Кравиц сыграет Лету Лестрейндж, которая засветилась лишь на фотографии Ньюта. А актёр Каллум Тёрнер исполнит роль Тесея Саламандера, старшего брата Ньюта. Клаудия Ким сыграет загадочную девушку из магического цирка. И самое интересное — нас ждёт возвращение Эзры Миллера, герой которого исчез в конце первой части.
Наконец, как обещают создатели, поклонников истории о Гарри Поттере ждёт несколько удивительных сюрпризов.
Выход фильма в прокат запланирован на 16 ноября 2018 года.
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Интересная книга для фанатов и тех, кому интересна «кухня» съёмок фильма.
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