Ньют Саламандер, британский колдун, изучающий магических животных, прибывает в Нью-Йорк начала 1920-х. Из-за нелепого стечения обстоятельств чемодан учёного оказывается в руках магла Якоба, и несколько находившихся там фантастических тварей сбегают в город. Ньют пытается изловить питомцев, а заодно разобраться с масштабным кризисом, который угрожает миру между волшебниками и маглами…

K. Rowling

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Оригинальный сценарий

Жанр: юношеское фэнтези

Выход оригинала: 2016

Художник: MinaLima

Перевод: Warner Bros.

Издательства: «Махаон», «Азбука-аттикус», 2017

304 стр., 50 000 экз.

Похоже на:

Дж. К. Роулинг, Джон Тиффани, Джек Торн «Гарри Поттер и проклятое дитя» (пьеса)

Алексей Герман, Светлана Кармалита «Что сказал табачник с Табачной улицы» (сценарий фильма «Трудно быть богом»)