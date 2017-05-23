Дж. К. Роулинг «Фантастические твари и где они обитают». Оригинальный сценарий

Ньют Саламандер, британский колдун, изучающий магических животных, прибывает в Нью-Йорк начала 1920-х. Из-за нелепого стечения обстоятельств чемодан учёного оказывается в руках магла Якоба, и несколько находившихся там фантастических тварей сбегают в город. Ньют пытается изловить питомцев, а заодно разобраться с масштабным кризисом, который угрожает миру между волшебниками и маглами…

K. Rowling

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Оригинальный сценарий

Жанр: юношеское фэнтези

Выход оригинала: 2016

Художник: MinaLima

Перевод: Warner Bros.

Издательства: «Махаон», «Азбука-аттикус», 2017

304 стр., 50 000 экз.

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Прошлогодний фильм Дэвида Йэйтса от студии Warner Bros. смотрели? Вот это он и есть — точнее, его оригинальный сценарий, написанный Роулинг. Так что сюжет пересказывать смысла нет. Рассуждать о героях и сеттинге — тоже. Ведь сценарий — чисто прикладная вещь, основа для фильма, не более.

Сценарии обычно бывают трёх типов. Самый нечитабельный для постороннего — это режиссёрская версия, когда оригинальный сценарий сопровождается огромным количеством разнообразных пометок. Режиссёр вписывает туда все мысли и идеи, которые могут пригодиться ему во время съёмок, — от мимики главного героя до цвета панталон героини. Наиболее интересная версия для обычного читателя — адаптированный сценарий. Фактически это самая настоящая повесть, написанная согласно всем канонам литературы, но только на основе сценария. У нас же в руках непосредственно оригинал, который Роулинг передала перед началом съёмок в руки режиссёра.

Интересно ли это читать? И да, и нет. Поначалу дело идёт туго, тем более что в тексте немало кинематографических терминов и сокращений. Прежде чем читать книгу, стоит заглянуть на последние страницы, где находится словарь этих самых терминов, — иначе все эти «нат.», «инт.» и «ВПЗ» могут изрядно сбить с толку.

Однако, когда привыкаешь к специфике текста, где-то через полсотни страниц начинаешь даже получать удовольствие. Во всяком случае, лучше понимаешь фильм — ведь некоторые детали при просмотре могли ускользнуть. А если вы ещё не смотрели кино, сценарий вполне может к этому подтолкнуть. Потому что потенциальная зрелищность «Фантастических тварей» зашкаливает даже в текстовой версии — невзирая на обилие терминов.

Итог: любопытная вещица, но прежде всего для завзятых фанатов поттерианы. Обычным читателям лучше посмотреть фильм — хотя почитать постфактум его сценарий тоже может быть интересно.

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