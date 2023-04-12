WBD аноснировала приквел «Игры престолов» — «Рыцарь семи королевств»

Warner Bros. Discovery заказала второй приквел «Игры престолов», в основу которого ляжет роман «Рыцарь семи королевств».
Шоу, события которого развернутся за 90 лет до оригинально сериала, расскажет о рыцаре Дункане и его оруженосце Эйегоне Таргариене.
Джордж Мартин выступит сценаристом и исполнительным продюсером. Кто будет шоураннером, пока не уточняется.
У сериала нет даты премьеры. Каждый эпизод будет длиться около часа.
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Редактор
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Александр Ремизов
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