XBOX уволит 3200 сотрудников и продаст четыре студии. Закрывать их не будут

XBOX объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой компания уволит 3200 сотрудников: 1600 сегодня и еще 1600 в течение следующих 12 месяцев — это около 20% всего штата.
Новая глава Аша Шарма отметила, что бизнес XBOX сейчас в плохом состоянии, поэтому компанию нужно «перезагрузить».
В рамках инициативы XBOX продаст четыре студии и будет инвестировать в более крупные проекты.
В их числе Ninja Theory (Hellblade) и Undead Labs (State of Decay). Обе студии продолжат работать над Senua и State of Decay 3 при поддержке XBOX. Кто покупатель, пока не раскрывается.
Double Fine (Psychonauts) и Compulsion Games (South of Midnight) станут независимыми. Они получат стартовое финансирование и все права на интеллектуальную собственность.
Также компания начинает переговоры с Arkane, чтобы «рассмотреть потенциальные стратегические варианты» — например, продать студию.
Шарма отметила, что эти пять купленных Филом Спенсером студий создали ценность бренду, однако они не росли с ожидаемой скоростью.
Невозможно и не нужно владеть каждой выдающейся независимой студией. Перезагружая XBOX, мы поможем независимым авторам добиться успеха, предоставляя открытые инструменты разработки и аудиторию для реализации их видения.
ZeniMax тоже ожидает серьезная реструктуризация. Подразделение сфокусируется на своих основных франшизах: Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake и Wolfenstein.
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