«Я никогда этого не забуду»: Джефф Кили раскритиковал «Оскар»

Организатор The Game Awards Джефф Кили раскритиковал «Оскар» за то, что его отца не включили в сегмент «В память о...».
Напомним, его отец — Дэвид Кили — был главным специалистом по качеству IMAX. Он ушел из жизни в начале сентября 2025 года.
Я невероятно разочарован и огорчен тем, что организаторы премии «Оскар» и Киноакадемия решили не включать моего отца, Дэвида Кили, и его неоценимый вклад в IMAX и кинематограф в сегмент «В память о...» на трансляции. Я никогда этого не забуду.
В поддержку Кили многие оставили в комментариях вырезку с создателем A Way Out и It Takes Two Юсефом Фаресом, который произнес знаменитую фразу: «Fuck the Oscars».