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«Я разочарован» — шоураннер «Дома дракона» отреагировал на критику сериала от Джорджа Мартина

Андрей Квасков
1 апреля 18:54
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После выхода второго сезона «Дома Дракона» автор Джордж Р.Р. Мартин опубликовал в своём блоге пост с критикой некоторых аспектов шоу, что вызвало споры среди фанатов.

Теперь на это отреагировал шоураннер Райан Кондал.
Райан Кондал
Она [критика] меня разочаровала. Я фанат «Песни Льда и Огня» уже почти 25 лет, и работа над этим сериалом стала для меня одной из величайших привилегий не только в карьере, но и в жизни как поклонника научной фантастики и фэнтези. Сам Джордж — это настоящий монумент, литературная икона, а также мой личный герой, который оказал огромное влияние на меня как на писателя.
По словам Кондала, в качестве шоураннера ему пришлось балансировать между задачами продюсера и творческим подходом сценариста.
Райан Кондал
Я просто скажу, что приложил все усилия, чтобы включить Джорджа в процесс адаптации. И мне казалось, что у нас было по-настоящему плодотворное и крепкое сотрудничество в течение долгого времени. Однако в какой-то момент, когда мы продвинулись дальше, он просто отказался признавать практические вопросы, стоящие перед нами, разумным образом. <...> В конечном итоге мне нужно не только двигать вперёд процесс, но и обеспечивать реализацию всех практических аспектов ради съёмочной группы, актёров и HBO, потому что это моя работа.
Кондал заверил, что команда сериала всегда тщательно обдумывает и обсуждает идеи в течение долгих месяцев, а иногда и лет.

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Андрей Квасков
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