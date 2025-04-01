«Я разочарован» — шоураннер «Дома дракона» отреагировал на критику сериала от Джорджа Мартина

Я просто скажу, что приложил все усилия, чтобы включить Джорджа в процесс адаптации. И мне казалось, что у нас было по-настоящему плодотворное и крепкое сотрудничество в течение долгого времени. Однако в какой-то момент, когда мы продвинулись дальше, он просто отказался признавать практические вопросы, стоящие перед нами, разумным образом. <...> В конечном итоге мне нужно не только двигать вперёд процесс, но и обеспечивать реализацию всех практических аспектов ради съёмочной группы, актёров и HBO, потому что это моя работа.