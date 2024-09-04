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Джордж Мартин раскритиковал второй сезон «Дома дракона», а потом удалил пост
Андрей Квасков
5 сентября 12:40
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Создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Р.Р. Мартин в своем блоге опубликовал материал с критикой второго сезона «Дома дракона». Правда, спустя несколько часов пост почему-то был удален.

Основная претензия автора книг касалась одного конкретного различия между сериалом и первоисточником. Далее будут незначительные спойлеры ко второму сезону.

Шоураннеры полностью исключили из истории сына Эйгона и Хелейны Таргариен, принца Мейлора, что, по мнению Мартина, может стать серьезной проблемой для будущих двух сезонов.
Джордж Мартин
Когда Райан Кондал [шоураннер] впервые рассказал мне, что он собирается сделать, (где-то в 2022 году), я возражал против этой идеи. Однако я не вступал в долгие споры, потому что чувствовал, что серьезных проблем это не вызовет.
Как отметил Джордж, основной причиной для такого решения стало ограничение в бюджете во время производства. Поиски двухлетнего ребенка на роль Мейлора занимали бы драгоценные ресурсы в то время, когда создатели старались «экономить везде, где только это было возможно».

Более того, Кандал заверил Мартина, что Мейлор появится в «Доме дракона», просто позже. Возможно, в новой интерпретации Хелейна должна будет родить его в третьем сезоне, хотя в прошлых эпизодах не было на это никаких намеков. Такое решение может спровоцировать «эффект бабочки», отметил писатель.
После поста с критикой автору ответили в HBO. Видимо, это и послужило причиной удаления материала.
HBO
Как правило, при адаптации книги для экрана, с его собственным форматом и ограничениями, шоураннеру в конечном итоге приходится делать сложный выбор в отношении персонажей и историй, за которыми будут следить зрители. Мы считаем, что Райан Кондал и его команда проделали огромную работу, и миллионы поклонников сериала, которых он собрал за первые два сезона, будут продолжать наслаждаться им.

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Андрей Квасков
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