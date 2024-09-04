Джордж Мартин раскритиковал второй сезон «Дома дракона», а потом удалил пост

Как отметил Джордж, основной причиной для такого решения стало ограничение в бюджете во время производства. Поиски двухлетнего ребенка на роль Мейлора занимали бы драгоценные ресурсы в то время, когда создатели старались «экономить везде, где только это было возможно».
Более того, Кандал заверил Мартина, что Мейлор появится в «Доме дракона», просто позже. Возможно, в новой интерпретации Хелейна должна будет родить его в третьем сезоне, хотя в прошлых эпизодах не было на это никаких намеков. Такое решение может спровоцировать «эффект бабочки», отметил писатель.