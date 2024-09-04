Джордж Мартин раскритиковал второй сезон «Дома дракона», а потом удалил пост





Основная претензия автора книг касалась одного конкретного различия между сериалом и первоисточником. Далее будут незначительные спойлеры ко второму сезону.





Шоураннеры полностью исключили из истории сына Эйгона и Хелейны Таргариен, принца Мейлора, что, по мнению Мартина, может стать серьезной проблемой для будущих двух сезонов.

Создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Р.Р. Мартин в своем блоге опубликовал материал с критикой второго сезона «Дома дракона». Правда, спустя несколько часов пост почему-то был удален.