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«Я сыт по горло»: Хьюго Уивинг не хочет возвращаться к «Властелину колец»
Андрей Квасков
9 октября 19:29
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Актер Хьюго Уивинг, известный по роли агента Смита в «Матрице», не заинтересован возвращаться к роли Элронда в новом «Властелине колец».

Уивинг появлялся в образе эльфа в пяти фильмах франшизы, проведя солидную часть своей жизни в Новой Зеландии.
Хьюго Уивинг
Я уже сыт этим по горло. Было здорово жить в Новой Зеландии на протяжении десяти лет. Потом я вернулся и работал с той же командой [Питер Джексон и сценарист Фрэн Уолш] над «Хрониками хищных городов». Франшиза должна была стать следующей большой вселенной, но она заглохла на корню. Так что с меня достаточно «Средиземья», и я не думаю, что кто-то попросит меня сделать это снова.
Уивинг добавил, что даже если бы он и захотел вернуться к роли Элронда, персонаж — бессмертный, а сам актер стареет.
Хьюго Уивинг
Элронд — один из трех или четырех героев, которые проходят через «Сильмариллион», «Властелин колец» и «Хоббит». Но даже когда мы вернулись, чтобы переснять некоторые части «Властелина колец», я осознавал, что стал старше. И съемки в «Хоббите» начинали становиться немного глупыми. Мне нравилось быть частью этой франшизы, но у меня нет абсолютно никакого желания участвовать в этом в дальнейшем.
А вот кто хотел бы вернуться в Средиземье, так это Иэн Маккеллен (Гэндальф) и Орландо Блум (Леголас). Появятся ли кто-то из них в будущем фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», пока неясно.

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Андрей Квасков
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