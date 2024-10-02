«Я сыт по горло»: Хьюго Уивинг не хочет возвращаться к «Властелину колец»

Элронд — один из трех или четырех героев, которые проходят через «Сильмариллион», «Властелин колец» и «Хоббит». Но даже когда мы вернулись, чтобы переснять некоторые части «Властелина колец», я осознавал, что стал старше. И съемки в «Хоббите» начинали становиться немного глупыми. Мне нравилось быть частью этой франшизы, но у меня нет абсолютно никакого желания участвовать в этом в дальнейшем.