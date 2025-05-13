«Забавное и жестокое исследование о том, что значит быть человеком» — первые оценки «Киллербота» от Apple TV+

В сети появились первые обзоры научно-фантастического комедийного сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом в главной роли.
На момент написания материала у шоу 100% рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes. Сериалу удалось совместить элементы уморительной комедии и драмы с накалом страстей.
Журналисты хвалят проект за очарование, обсуждение важных вопросов, связанных с ИИ, и интригующие сюжетные ходы. Отдельно выделяют блестящий актерский состав — особенно Дэвида Дастмалчяна.
Автор Collider называет «Киллербота» одной из сильнейших экранизаций книг в 2025 году, а также одним из лучших sci-fi сериалов на Apple TV+.