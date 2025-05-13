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«Забавное и жестокое исследование о том, что значит быть человеком» — первые оценки «Киллербота» от Apple TV+

Андрей Квасков
13 мая 13:48
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2 минуты на чтение
В сети появились первые обзоры научно-фантастического комедийного сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом в главной роли.

На момент написания материала у шоу 100% рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes. Сериалу удалось совместить элементы уморительной комедии и драмы с накалом страстей.

Журналисты хвалят проект за очарование, обсуждение важных вопросов, связанных с ИИ, и интригующие сюжетные ходы. Отдельно выделяют блестящий актерский состав особенно Дэвида Дастмалчяна.

Автор Collider называет «Киллербота» одной из сильнейших экранизаций книг в 2025 году, а также одним из лучших sci-fi сериалов на Apple TV+.

Среди минусов, например, в Forbes назвали слишком короткую продолжительность — эпизоды длятся всего 20 минут и им бы больше подошла «запойная» модель выхода, как у Netflix.
Как отметил репортер Inverse, зрителей ждет одновременно знакомый научно-фантастический сериал и нечто совершенно новое. Это офисная комедия, космическая опера и шоу о роботах в одном.
Премьера «Киллербота» ожидается 16 мая на Apple TV+. Сюжет посвящен андроиду, который взломал свою программу и теперь просто хочет смотреть кино — но постоянно втягивается в неприятности из-за глупых людей.

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Андрей Квасков
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