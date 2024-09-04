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Зак Снайдер снимет сериал по мотивам «300 спартанцев»
Андрей Квасков
20 сентября 15:25
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Издание Comicbook сообщило, что Зак Снайдер подтвердил работу над сериалом по мотивам «300 спартанцев».

Об этом ранее в 2024-м сообщали СМИ, но теперь планы подтвердил сам режиссер.
Зак Снайдер
Мы только готовимся погрузиться и начать работать над проектом. Это очень весело, я люблю этот мир.
Предположительно, сериал станет приквелом киновселенной, рассказывающим о спартанцах во главе с царем Леонидом до того, как они отправились войной на Ксеркса.
Даты выхода у шоу пока нет.

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Андрей Квасков
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