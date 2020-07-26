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    Зак Снайдер показал отрывок из «Лиги справедливости» с Суперменом в черном костюме

    26 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    26.07.2020
    762
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    Ночью прошла трансляция Justice Con, в рамках которой Зак Снайдер представил короткий отрывок из режиссерской версии «Лиги справедливости» — с Человеком из стали в черном костюме!

    Полноценный тизер нам покажут на DC FanDome, который пройдет 22 августа.

    Постановщик отметил, что точный хронометраж и формат ленты назовут на грядущем ивенте. Но, по его словам, она идет дольше 3,5 часов (214 минут).

    Также Снайдер подчеркнул, что не собирается использовать отснятый Джоссом Уидоном материал.

    Я бы уничтожил фильм прежде, чем использовал бы хоть один кадр, который снял не я. Я абсолютно серьезно. Я бы взорвал его к чертовой матери.

    Зак подчеркнул, что ушел из проекта по собственной воле. Тем не менее не он выбирал Уидона на пост режиссера.

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     Дмитрий Кинский |  30.06.2020 |  24 216

    Джосс закончил «Лиги справедливости» вместо Снайдера.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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