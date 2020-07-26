Зак Снайдер показал отрывок из «Лиги справедливости» с Суперменом в черном костюме

Ночью прошла трансляция Justice Con, в рамках которой Зак Снайдер представил короткий отрывок из режиссерской версии «Лиги справедливости» — с Человеком из стали в черном костюме!
Полноценный тизер нам покажут на DC FanDome, который пройдет 22 августа.
Постановщик отметил, что точный хронометраж и формат ленты назовут на грядущем ивенте. Но, по его словам, она идет дольше 3,5 часов (214 минут).
Также Снайдер подчеркнул, что не собирается использовать отснятый Джоссом Уидоном материал.
Я бы уничтожил фильм прежде, чем использовал бы хоть один кадр, который снял не я. Я абсолютно серьезно. Я бы взорвал его к чертовой матери.
Зак подчеркнул, что ушел из проекта по собственной воле. Тем не менее не он выбирал Уидона на пост режиссера.
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