Сотрудничество Зака Снайдера с Netflix не ограничится только грядущим зомби-экшеном «Армия мертвецов» (даты выхода пока нет, предполагаемый бюджет — около 90 миллионов долларов). Режиссёр создаст для стримингового сервиса аниме-сериал на основе скандинавской мифологии, сообщает Variety. Его жена Дебора Снайдер выступит продюсером проекта.
Вместе со Снайдером над аниме поработает его коллега по фильмам «300 спартанцев» и «Лига справедливости» — художник по раскадровке Джей Олива. Олива же выступит шоураннером, режиссёром и исполнительным продюсером сериала. Никаких подробностей о сюжете и названии пока неизвестно
Кроме аниме по скандинавской мифологии, Netflix также выпустит проект, посвящённый мифам Древней Греции. Он получил название «Боги и герои». В первом сезоне обещают 8 эпизодов. Авторами аниме-сериала значатся Чарли и Влас Парлапанидес (фильм «Тетрадь Смерти»). Над анимацией поработает студия Powerhouse Animation (Castlevania).
Ранее сервис объявил о производстве целого ряда аниме-тайтлов.
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