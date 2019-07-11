Сотрудничество Зака Снайдера с Netflix не ограничится только грядущим зомби-экшеном «Армия мертвецов» (даты выхода пока нет, предполагаемый бюджет — около 90 миллионов долларов). Режиссёр создаст для стримингового сервиса аниме-сериал на основе скандинавской мифологии, сообщает Variety. Его жена Дебора Снайдер выступит продюсером проекта.

Вместе со Снайдером над аниме поработает его коллега по фильмам «300 спартанцев» и «Лига справедливости» — художник по раскадровке Джей Олива. Олива же выступит шоураннером, режиссёром и исполнительным продюсером сериала. Никаких подробностей о сюжете и названии пока неизвестно

Кроме аниме по скандинавской мифологии, Netflix также выпустит проект, посвящённый мифам Древней Греции. Он получил название «Боги и герои». В первом сезоне обещают 8 эпизодов. Авторами аниме-сериала значатся Чарли и Влас Парлапанидес (фильм «Тетрадь Смерти»). Над анимацией поработает студия Powerhouse Animation (Castlevania).

Ранее сервис объявил о производстве целого ряда аниме-тайтлов.

Читайте также

Netflix объявил о производстве трёх аниме-тайтлов — включая адаптацию видеоигры Dragon's Dogma

Netflix объявил о производстве семи аниме-тайтлов — включая адаптацию видеоигры Dragon’s Dogma

 12.03.2019

Сервис адаптирует классическую мангу Spriggan, комикс Марка Миллара Supercrooks, а также выпустит ещё одно аниме по «Призраку в доспехах».

Netflix выпустит аниме-сериал «Эдем» от режиссёра «Стального алхимика

Netflix выпустит аниме-сериал «Эдем» от режиссёра «Стального алхимика»

 15.04.2019

Он расскажет про город будущего, населённый исключительно роботами. И вот что случается, когда двое роботов случайно пробуждают маленькую девочку.

Аниме во вселенной «Тихоокеанского рубежа» от Netflix выйдет в 2020 году

Аниме во вселенной «Тихоокеанского рубежа» от Netflix выйдет в 2020 году

 04.07.2019

Его уже продлили на второй сезон.

Netflix объявил дату выхода фэнтезийного аниме-сериала Cannon Busters — 15 августа

Netflix объявил дату выхода фантастического аниме-сериала Cannon Busters — 15 августа

 08.07.2019

Это адаптация оригинального комикса 2005 года про трио авантюристов.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики