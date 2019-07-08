Netflix объявил дату выхода одного из своих самых долгожданных анимационных проектов из библиотеки — и вы о нём наверняка и не слышали! 15 августа на сервисе выйдет научно-фантастический аниме-сериал Cannon Busters — это адаптация одноимённого комикса про команду отвязных авантюристов и их приключения.

В 2004 году сценарист и художник Лешон Томас (LeSean Thomas) начал писать для издательства UDON фэнтезийный комикс Cannon Busters про трёх искателей приключений: 17-летнего Филли Парнишку, девушку-дрона Сэмберри и ремонтного бота Кэзи. В силу загруженного графика Томас успел написать только три выпуска (нулевой и два номерных), издательство не дало отсрочки и потому закрыло серию.

Позднее Томас ушёл заниматься своими анимационными проектами, в число которых входили: «Аватар: Легенда о Корре», «Чёрный динамит», «Гетто» и другие. В 2014-м Томас вышел на краудфандинг, чтобы выпустить небольшую анимацию по вселенной Canon Buster. Так свет увидели тизер и трейлер:

В итоге мечту аниматора претворил Netflix, который прибрал проект к своим руками в рамках расширения аниме-библиотеки.