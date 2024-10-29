Завершился третий сезон конкурса фантастических рассказов «Проект особого значения»

Российская частная инженерная компания АО «ЗАСЛОН» и платформа для digital-авторов «Литрес Самиздат» подвели итоги третьего сезона конкурса фантастических рассказов и платформа для digital-авторов «Литрес Самиздат» подвели итоги третьего сезона конкурса фантастических рассказов «Проект особого значения»

В 2024 году проект поставил новые рекорды: заявки на участие подали 1054 авторов и 268 чтецов из России, Беларуси, Чехии, Франции и других стран, что в два раза больше показателей в 2023-м.

Первое место среди авторов забрал Егор Данилов с рассказом «Пустота Волопаса», следом за ним идет Павел Волченко со «Сковородкой галактики», а замыкает тройку лидеров Юрий Ляшов с «Шагом в бесконечность».

Также наградили десять чтецов: Александра Воробьева, Александра Мозгунова, Алексея Бояджи, Марию Тараховскую, Ольгу Арчибасову, Павла Ломакина, Светлану Шаклеину, Сергея Демидова, Татьяну Завроцкую и Юрия Сельчихина.

Что касается главной специальной номинации АО «ЗАСЛОН», то Сергей Остапенко с рассказом «Отец Человеческий», получает уникальную возможность превратить свой рассказ в роман, и посетить мир технологий АО «ЗАСЛОН». Кроме того, спецноминации партнера удостоился рассказ «Алиса» за авторством Натаниэль, который потенциально ляжет в основу сценариев для видеоигр.

Всего коллектив АО «ЗАСЛОН» выбрал пять рассказов:

«Эквилибрист стоит ногами на земле» Даниила Дементьева;

«Мне нравятся чёрные дыры» Владимира Тимофеева;

«Вечность льда» Алона Морха;

«Матрица обвинения» Романа Душкина;

«КиберШифр» Петра Левина

Коллектив АО «НПО «ЛУЧ» тоже выбрал рассказы, среди которых «Эребус» Н. Ланга и «Вопрос на девять миллиардов» Даниила Азарова. И четыре рассказа отметили студенты Политеха: «Нефритовый шарик» Марии Рождественской, «Точка перелома» Игоря Соловьева, «Страж» Катерины Глинистой и «Уровень 1. Загрузка» Татьяны Волчяк.

В книгу-сборник «Проект особого значения. Версия 20.24», которую можно купить на «Литрес», вошли 22 рассказа. Причем два из них бонусом добавили жюри.

Среди жанров в конкурсе лидировали фантастический детектив (33,6%), на втором месте оказался киберпанк (16,8%), а на третьем — постапокалипсис (11,9%).

Напомним, первые два сезона литконкурса «Проект особого значения» прошли в 2022 и 2023 годах, в рамках которых были представлены сотни рассказов. А в 2025-м пройдет новый сезон, который наверняка привлечет еще больше талантливых авторов и чтецов. Как отмечают организаторы, этот конкурс — отличная возможность для писателей продемонстрировать свои работы, а для читателей — открыть новые голоса и идеи.

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